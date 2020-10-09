Япония передаст Украине препарат для лечения COVID-19

Кабинет Министров Украины поддержал проект акта об одобрении проекта соглашения в форме обмена нотами между правительством Украины и правительством Японии о предоставлении гуманитарной помощи Украине в виде лекарственного средства фавипиравир авиган.

«Проектом акта предлагается одобрить соглашение в форме обмена нотами между правительством Украины и правительством Японии о предоставлении гуманитарной помощи Украине в виде лекарственного средства фавипиравир, торговое название — авиган, действующее вещество — фавипиравир.

Важность и срочность принятия проекта связано с тем, что Япония намерена передать Украине гумнитарну помощь в виде лекарственного средства авиган с действующим веществом фавипиравир, который успешно применялся у них для лечения COVID-19″, — отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

Правительство поддержало проект акта единогласно. // УНН