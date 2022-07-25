Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії від імені України

Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії від імені цьогорічного мовника-переможця — української телерадіокомпанії Суспільне Мовлення.

Після рішення, що подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки, EBU розглянула низку варіантів з мовником-переможцем. У результаті обговорень саме BBC виступить організатором 67-го Пісенного конкурсу Євробачення.

“Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести Пісенний конкурс Євробачення у Великій Британії у 2023 році, — сказав виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль. — BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць. Продовжуючи цю традицію солідарності, ми знаємо, що наступного року конкурс продемонструє креативність і майстерність одного з найдосвідченіших суспільних мовників Європи, водночас гарантуючи, що цьогорічні переможці — Україна — будуть відзначені та представлені протягом усієї події”.

Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький додав: “Пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати українського духу цій події та вкотре об’єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей — миру, підтримки, цінування розмаїття і таланту”.

Представники Суспільного Мовлення співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року. Україна, як країна-переможниця Пісенного конкурсу Євробачення-2022, також автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

Нагадаємо, що у травні гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 у Турині. Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, забезпечує відбір і участь представника України у Пісенному конкурсі Євробачення, є офіційним транслятором конкурсу. // Суспільне