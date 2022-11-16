Ігрова залежність: як впізнати та попередити проблему

З розвитком інтернету, азартні ігри стали доступними кожному. Вони можуть увійти до життя гравця у якості приємного та недорогого хобі.

Не зашкодить, якщо ви час від часу будете проводити час за ігровими автоматами. Головне – контролювати свою поведінку: час та гроші, витрачені за грою. У цьому допоможе PM Casino промокод та демонстраційний режим гри на слотах. Завдяки ним, грати в азартні ігри можна навіть безкоштовно.

Проте існує й інша сторона азарту – нездорова залежність. Важливо вчасно визначити, чи маєте ви до неї схильність. Та прийняти відповідні міри.

Що таке лудоманія

Лудоманією називаються нездорова залежність від азартних ігор. Це можуть бути ігрові автомати, покер, настільні ігри, ставки на спорт – будь що.

Ознаки лудоманії – те, що людина не контролює свою ігрову поведінку. Вона може проводити за азартними іграми занадто багато часу, витрачати свої та кредитні кошти чи просто будувати сенс свого життя навколо виграшів та програшів.

У будь-якому випадку, якщо азартні ігри заважають іншим сферам життя – це ознака того, що приємне хобі перетворилося на залежність.

Як попередити ігрову залежність

Люди мають різну схильність до розвитку лудоманії. В загальному, якщо ви схильні до інших залежностей – краще не вдавайтеся до азартних ігор. Алкоголізм, паління, переїдання, імпульсивний шопінг в кредит, схильність до залежності у особистому житті – все це “дзвіночки”, які мають попереджати про потенційну ігроманію.

Проте, навіть якщо ви не маєте нічого з переліченого – краще виконувати правила, які допомагають попередити ігрову залежність. А саме:

Ніколи не сідайте грати напідпитку чи у пригніченому настрої. Якщо ви не повністю себе контролюєте – це найпростіший спосіб програти більше, ніж хотілося. Виділіть на азартні ігри обмежений бюджет. Якщо він закінчився – просто зупиніть гру. Чіткі рамки – краща гарантія, що улюблене хобі залишиться задоволенням, а не стане бідою. Ніколи не грайте у борг, не беріть кредити “щоб відігратися”. Цього не станеться. Просто ви втратите ще й ті гроші, які у когось зайняли. Не витрачайте на гру ті кошти, які були призначені на щось інше. Це – перша ознака, що у вас розвивається залежність. Відстежуйте, скільки часу ви проводите за грою. Жодні розваги не мають заважати вашій роботі, спілкуванню з рідними, життєвим планам.

Що робити, якщо ваш близький – лудоман

На жаль, варіантів не так багато. Як і у випадку з іншими залежностями, неможливо вилікувати людину, якщо вона сама цього не захоче.

По-перше, спробуйте поговорити з залежною людиною. Та визначити, чи вона розуміє ситуацію, в якій опинилася. Не варто при цьому звинувачувати близького чи вивільняти на нього агресію, яку у вас викликає ситуація.

Якщо лудоман розуміє, що відбувається щось неправильне – справитися з проблемою буде простіше. При перших “дзвіночках” (задовгий час за ігровими автоматами, перші неочікувано програні суми) – можна просто обмежити захоплення людини азартними іграми. Легальні онлайн казино надають інструменти для контролю за грою. Це можуть бути обмеження на розмір ставок, на витрачені за певний період гроші, на час, проведений на сайті. Встановити їх можна у особистому кабінеті гравця самостійно, або ж звернувшись до служби підтримки.

Якщо людина вже не контролює свою ігрову поведінку, але просить про допомогу – час звернутися до спеціалістів. Зараз працює багато організацій, що допомагають у боротьбі з лудоманією. Це можуть бути групи підтримки, допомога психолога чи навіть тимчасове перебування у закритій установі.

Якщо ж людина не визнає лудоманію – все складніше. Теоретично, родичі можуть звернутися до онлайн казино з проханням про внесення лудомана до списку залежних, яким заборонено грати. Проте такі дії потребують підтвердження