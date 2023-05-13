Євробачення-2023 виграла представниця Швеції

У Ліверпулі завершився пісенний конкурс Євробачення 2023 перемогою виконавиці зі Швеції, 39-річної Loreen (Лорін). Український гурт TVORCHI посів шосте місце за результатами голосування журі й глядачів.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, хто увійшов у топ кращих учасників конкурсу.

У фіналі ми побачили виступи 26 учасників. Серед них 20 переможців двох півфіналів і музиканти з країн-засновників конкурсу (Велика Британії, Франції, Італії, Іспанії, Німеччини).

Також у Гранд-фіналі виступив український гурт TVORCHI, який за правом країни-переможця минулого року не брав участь у півфінальному відборі.

Результати Євробачення 2023 1 місце: Loreen (Швеція) 2 місце: Käärijä (Фінляндія) 3 місце: Noa Kirel (Ізраїль) Україна посіла 6 місце у цього річному пісенному конкурсі, але виступ TVORCHI підкорив серця глядачів. Його називають одним з найемоційніших на пісенному дійстві. Результати Євробачення 2023 Хто брав участь у фіналі Євробачення 2023 Португалія: Mimicat – “Ai Coraçao”

Швейцарія: Remo Forrer – “Watergun”

Польща: Blanka – “Solo”

Сербія: Luke Black – “Samo Mi Se Spava”

Франція: La Zarra – “Évidemment”

Кіпр: Andrew Lambrou – “Break A Broken Heart”

Іспанія: Blanca Palomа – “Eaea”

Швеція: Loreen – “Tattoo”

Албанія: Albina & Familja Kelmendi – “Duje”

Італія: Marco Mengoni – “Due vite”

Естонія: Alika – “Bridges”

Фінляндія: Käärijä – “Cha Cha Cha”

Чехія: Vesna – “My Sister’s Crown”

Австралія: Voyager – “Promise”

Бельгія: Gustaph – “Because Of You”

Вірменія: Brunette – “Future Lover”

Молдова: Паша Парфені – “Soarele si Luna”

Україна: TVORCHI – “Heart of Steel”

Норвегія: Alessandra – “Queen Of Kings”

Німеччина: Lord Of The Lost – “Blood & Glitter”

Литва: Monika Linkyte – “Stay”

Ізраїль: Noa Kirel – “Unicorn”

Словенія: Joker Out – “Carpe Diem”

Хорватія: Let 3 – “Mama ŠČ!”

Великобританія: Mae Muller – “I Wrote A Song” KALUSH Orchestra передали статуетку переможця Євробачення Зазначимо, що співачка мароккансько-берберського походження Loreen (справжнє ім’я Лорін Зінеб Нока Тальяуї) вже вдруге виграє Євробачення. У 2012 році вона представляла Швецію на пісенному конкурсі в Баку, де здобула перемогу, набравши 372 бали з піснею “Euphoria”. Зауважимо, що Loreen перша жінка, яка виграла Євробачення два рази. Саме учасниці від Швеції Україна віддала максимум голосів – 12 балів. Таким чином, країною, яка буде приймати Євробачення 2024, стала Швеція. 8 цікавих фактів про Євробачення, які ви не знали Найперший виступ на Євробаченні був у виконанні Швейцарії. Це сталося у далекому 1956 році. У 1969 році на Євробаченні було зафіксовано нічию: чотири країни – Франція, Іспанія, Велика Британія і Нідерланди – поділили перше місце. Гурт ABBA здобув перемогу на Євробаченні 1974 з піснею “Waterloo». Саме після цього шведи стали світовими зірками. Конкурсна пісня за тривалістю не повинна перевищувати три хвилини. Найбільшу кількість перемог у Євробаченні мають Ірландія, Швеція та Велика Британія. Євробачення є найбільшим музичним конкурсом у світі та транслюється у понад 50 країнах світу. На Євробаченні 2003 року Німеччина вперше в історії конкурсу отримала нуль балів. Усі пісні на Євробаченні виконуються виключно наживо. При цьому, на сцені не повинно бути більше шести людей. Відзначимо, що саме Loreen букмекери давали найбільше шансів на перемогу.