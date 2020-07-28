YouTube удалил российский пропагандистский канал «Царьград»

После недавнего блокирования YouTube российских пропагандистских каналов News-Front, Anna News и Крым24, под санкции попал и телеканал «Царьград».

Как сообщает «Медуза», аккаунт телеканала на Google был отключен и не может быть восстановлен из-за нарушения экспортного законодательства.

Отмечается, что «Царьград» в 2015 году основал бизнесмен Константин Малофеев, который годом ранее был внесен в санкционные списки за финансирование боевиков на Донбассе.

Малофеев заявлял, что телеканал задумывался как «трибуна и голос русского православного большинства». Однако с 2017 года «Царьград» прекратил вещание в кабельных и спутниковых сетях, оставшись лишь в интернете. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»