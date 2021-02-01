США передадут следователям из Украины материалы на олигархов и будут требовать наказания, — Дэниел Фрид

У украинских олигархов впереди тяжелые времена

С таким заявлением экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Дэниел Фрид выступил в эфире программы «Студия Запад с Антоном Борковским» на телеканале Еспресс.TV.

«Мы передадим данные наших расследований представителям Украины, чтобы дальнейшая работа проходила у Вас. Очень рассчитываю, что президент Байден повлияет на руководство Украины таким образом, чтобы эти расследования были проведены добросовестно», — отметил дипломат.

Также он подтвердил намерения команды Байдена перекрыть «грязные» финансовые потоки, поступающие в Соединенные Штаты.

«В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они ни находились. Поэтому следует ожидать сдвигов в этом направлении. Следует проследить источники махинаций, то есть как и каким образом они проходили через банковскую систему США «, — подчеркнул Фрид.