У Генштабі ЗСУ показали вразливі місця техніки російських окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України показав вразливі місця ворожої техніки, по яким можна бити коктейлями молотова.
Про це пише УНН.
“Вразливі місця ворожої техніки. Бий окупанта! Разом переможемо!” — пишуть у Генштабі.
За даними Генштабу, вразливі місця вантажівок – лобове скло, решітка двигуна, шини, люк та безнобак.
У бронеавтомобілі “Тайфeн” можна вражати верхню частину люка, решітку на кузові, лобове скло та шини.
У “Тігра” слабкі місця – це люк, лобове скло, решітка на копоті, решітка двигуна та шини.
БТР-82А можна бити по люку, башті, лобовим люкам та шинам.
До кожної одиниці техніки Генштаб приводить ілюстрацію.Tweet