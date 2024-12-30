З 1 січня на водіїв чекають нові правила виїзду за кордон

Страховики самостійно визначатимуть вартість полісів “Зелена картка”.

Від 1 січня 2025 року в Україні набрає чинності новий Закон “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” (№3720), що призведе до значних змін у процесі оформлення полісів для водіїв, які планують подорожувати за кордон.

Про це повідомили у КМУ.

Однією з головних змін є введення нових правил для “зеленої картки”, що тепер буде діяти лише з наступного дня після її оформлення. Це означає, що водії більше не зможуть отримати страховку безпосередньо перед виїздом і одразу перетнути кордон. Також важливо планувати оформлення полісу завчасно, щоб уникнути затримок на кордоні.

З 2025 року також запроваджується електронний формат полісів, який буде визнано в усіх країнах-членах системи “Зелена картка”. Водії зможуть зберігати електронний сертифікат на смартфоні і не будуть змушені друкувати паперову версію.

Ще однією важливою зміною стане скасування регулювання вартості полісів МТСБУ. Страхові компанії з 2025 року зможуть самостійно визначати ціни, що дозволить водіям обирати найвигідніші пропозиції.

Для того, щоб безперешкодно перетинати кордон, водії повинні оформити поліс “Зелена картка” завчасно. Прикордонна служба має право відмовити у перетині кордону у разі відсутності чинного страхового сертифіката. Важливо, щоб інформація про договір страхування була внесена до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ.

Наразі ціни на поліс “Зелена картка” варіюються залежно від типу транспорту і періоду страхування. Проте з 2025 року вартість буде визначатися страховими компаніями на власний розсуд.

Для оформлення поліса необхідно мати:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

паспорт або ID-картку;

ідентифікаційний код.

Водіям важливо заздалегідь підготуватися до змін і враховувати нові вимоги для поїздок за кордон. // ТСН