З 21 грудня збільшується кількість приладів TruCAM на дорогах
Місця встановлення камер визначено відповідно до стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП
В Україні з 21 грудня збільшується кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Зазначається, що місця встановлення камер визначено відповідно до стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.
Про використання приладів вимірювання швидкості громадян повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. У місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Загалом на дорогах України контроль за швидкісним режимом транспортних засобів з використанням приладів TruCAM здійснюватиметься на 346 ділянках автомобільних доріг.
З повним списком доріг, де будуть розташовані камери, можна ознайомитись тут. // ГлавкомTweet