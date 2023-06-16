З 23 червня в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї
Вже незабаром в Україні розпочне роботу Єдиний реєстр зброї (ЄРЗ), який допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян.
Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена.
Зазначимо, що Єдиний реєстр зброї, який запрацює в Україні в червні, передбачає створення Електронних кабінетів. Відтепер українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через «Єдине вікно громадянина» або у магазині з продажу зброї.
Кроки під час подачі документів на отримання дозволу на зброю через «Єдине вікно громадянина»:
– Зайти на портал «Єдине вікно громадянина»
– Авторизуватися
– Оформити заявку
– Прикріпити пакет необхідних документів
– Додати сканкопії
– Завірити копії електронним підписом
– Надіслати заявку
Кроки під час подачі документів на отримання дозволу на зброю у магазині:
– Особисте звернення до магазину
– Надання пакета необхідних документів
– Опрацювання заяви
Департамент комунікації МВС України
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