З’ясувалося, що популярний препарат від облисіння призводить до імпотенції, депресії та навіть суїцидальних думок

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) випустило попередження про ризики, пов’язані із застосуванням популярного препарату від облисіння – фінастериду, особливо у вигляді топічного (що наноситься на шкіру) спрею

Про це пише видання “Дзеркало” з посиланням на газету New York Post.

Згідно з даними FDA, зареєстровано щонайменше 32 випадки серйозних побічних ефектів від використання таких засобів. Серед них: еректильна дисфункція, знижене лібідо, “туман у голові”, депресія, безсоння, тривожність, втома, біль у яєчках і навіть суїцидальні думки.

FDA підкреслює, що ці топічні версії препарату не мають офіційного схвалення і не супроводжуються достовірними даними з безпеки. Наразі схвалені тільки пероральні форми фінастериду – Propecia і Proscar.

Приводом для перевірки став матеріал The Wall Street Journal, в якому кілька чоловіків розповіли про важкі побічні ефекти після придбання препарату через телемедичні платформи. Один із них, 26-річний сержант армії США Марк Мілліч, повідомив про різке погіршення самопочуття, тривожність, зміну форми геніталій і втрату статевого потягу. Лікар пов’язав його стан із застосуванням фінастериду.

Більшість постраждалих стверджують, що не були належним чином попереджені про можливі ризики. Медичні експерти висловлюють стурбованість тим, що телемедичні компанії можуть приділяти недостатню увагу повноцінній оцінці стану пацієнтів, акцентуючи увагу на обсягах продажів.

FDA закликає споживачів бути обережними під час вибору подібних препаратів і консультуватися з кваліфікованими лікарями перед початком їхнього використання.

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