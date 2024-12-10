За два тижні українці задекларували в органах Нацполіції 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 набоїв

Минає вже два тижні з моменту старту процедури декларування вогнепальної зброї, яка була знайдена або отримана громадянами. За цей час в органах Національної поліції українцями було задекларовано 618 одиниць вогнепальної зброї та 42 514 боєприпасів.

Ще 49 одиниць зброї та 9845 боєприпасів були добровільно здані громадянами до поліції без декларування.

Дякуємо кожному громадянину, хто вже задекларував вогнепальну зброю!

Нагадуємо, що декларування зброї в підрозділах Національної поліції — це:

законне володіння зброєю до кінця воєнного стану;

прояв відповідальності та поваги до закону.

Як задекларувати знайдену або отриману зброю?

Надайте зброю та пакет необхідних документів (письмова заява; паспорт; ідентифікаційний код; витяг про місце проживання/реєстрації; фотокартка 3,5х4,5) до найближчого підрозділу НПУ, після чого дочекайтеся ухвалення відповідного рішення.

Декларуй у поліції — зберігай відповідально!

ГУ Національної поліції в Одеській області