За минулий рік 350 тисяч «євроблях» перейшли на українські номери

Нових легковиків за минулий рік продали 85,5 тисяч.

В останній місяць 2020 року на українські номери перейшли понад 40 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону

Про це повідомляє «Укравтопром».

Більша кількість реєстрацій імпортних вживаних авто фіксувалася лише 22 місяці тому.

У порівнянні з груднем минулого року реєстрації бувших в експлуатації іномарок зросли на 31%. Як наслідок, розмитнений секонд-генд зайняв 80% первинного ринку легкових авто.

Всього за підсумками 2020 року на українські номери перейшли 353,4 тис. ввезених з інших країн уживаних легкових авто.

«Найпопулярнішою маркою серед ввезених іномарок з пробігом стала німецька Volkswagen. За 12 місяців 2020 року українці привезли і зареєстрували 58518 вживаних Фольксвагенів. Другий результат у FORD. Власниками ненових автомобілів цієї марки стали 33811 українських автомобілістів. На третьому місці Skoda — 28782 розмитнених і зареєстрованих машин», – йдеться у повідомленні.

Також за минулий рік в Україні було реалізовано 85,5 тис. нових легковиків. Таким чином, 4 з 5 вперше зареєстрованих у минулому році легкових автівок були імпортним секонд-гендом.

Нагадаємо, у 2018 році Верховна Рада намагалася розв’язати проблему «євроблях», прийнявши два закони. Перший ввів нову формулу акцизного податку, який розраховують як множення базової ставки (від 50 до 150 євро залежно від типу і об’єму двигуна) на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років). Другий сильно підвищив розміри штрафів за порушення термінів перебування євроблях в Україні.

Крім того, з 25 листопада 2018 року до 24 лютого 2019 року діяв пільговий період, за час якого українці розмитнили за зменшеними ставками податків 218 тисяч транспортних засобів на іноземних номерах. Їхні власники сплатили до бюджету 13,5 млрд гривень.

У листопаді минулого року профільний комітет Ради не підтримав законопроєкт, який вимагали «євробляхери». // LB.ua