За вбивство дружини судитимуть жителя Дубенського району Рівненщини

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Слідчі Дубенського РВП закінчили досудове розслідування за фактом умисного вбивства та за погодження прокуратури скерували кримінальне провадження із обвинувальним актом на розгляд суду.

Нагадаємо, подія сталася четвертого травня цьогоріч у селі Рачин. Досудовим розслідуванням встановлено, що в обідню пору між тоді ще 74-річним чоловіком та його 73-річною дружиною виник черговий побутовий конфлікт.

За вбивство дружини-пенсіонерки житель Дубенського району — на лаві підсудних

Розлютившись, пенсіонер взяв дерев’яну палицю, якою умисно наніс їй декілька ударів в область голови. Отримані травми у виді відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа виявилися несумісні із життям — потерпіла загинула на місці події.

Її тіло виявив за спільним місцем проживання зять, який і викликав поліцейських.

Із місця події слідчі вилучили речові докази, зокрема й знаряддя злочину. 74-річного жителя села Рачин затримали в порядку статті 208 КПК України, а за фактом умисного вбивства повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 115 КК України.

На період досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.

Обставини, які пом’якшують покарання, досудовим розслідуванням не встановлені. Обставини, які обтяжують покарання – вчинення злочину щодо особи похилого віку та вчинення кримінального правопорушення щодо дружини.

За скоєне йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області 

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