За вбивство дружини судитимуть жителя Дубенського району Рівненщини

Слідчі Дубенського РВП закінчили досудове розслідування за фактом умисного вбивства та за погодження прокуратури скерували кримінальне провадження із обвинувальним актом на розгляд суду.

Нагадаємо, подія сталася четвертого травня цьогоріч у селі Рачин. Досудовим розслідуванням встановлено, що в обідню пору між тоді ще 74-річним чоловіком та його 73-річною дружиною виник черговий побутовий конфлікт.

Розлютившись, пенсіонер взяв дерев’яну палицю, якою умисно наніс їй декілька ударів в область голови. Отримані травми у виді відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа виявилися несумісні із життям — потерпіла загинула на місці події.

Її тіло виявив за спільним місцем проживання зять, який і викликав поліцейських.

Із місця події слідчі вилучили речові докази, зокрема й знаряддя злочину. 74-річного жителя села Рачин затримали в порядку статті 208 КПК України, а за фактом умисного вбивства повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 115 КК України.

На період досудового розслідування підозрюваний перебував під вартою.

Обставини, які пом’якшують покарання, досудовим розслідуванням не встановлені. Обставини, які обтяжують покарання – вчинення злочину щодо особи похилого віку та вчинення кримінального правопорушення щодо дружини.

За скоєне йому може загрожувати довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції в Рівненській області