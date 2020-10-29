Зеленський увів у дію рішення РНБО для відновлення роботи антикорупційних органів

Документ має відновити законодавче регулювання діяльності антикорупційних органів та довіру до конституційного судочинства.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення щодо відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Указ № 477/220 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року «Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства» доручає Кабінету Міністрів невідкладно вжити заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також уряд має вирішити питання безпосереднього автоматизованого доступу НАЗК до інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, для отримання необхідної для роботи інформації.

Також рекомендовано вирішити питання щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради проекту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства в інтересах народу України, який буде визначений Президентом як невідкладний.

Нагадаємо, 28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Сьогодні президент Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони. Відкриваючи його, глава держави запевнив, що система електронного декларування в Україні продовжить працювати. Він заявив, що найближчим часом до Верховної ради внесуть відповідні законопроєкти.

Голова держави також зазначив, що рішення КСУ може призвести до втрати Україною підтримки з боку західних партнерів та припинення кредитування української економіки. // LB.ua