Росія все підготувала для терористичного акту на Запорізькій атомній станції, – Зеленський

Українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції з викидом радіації.

Вони все підготували для цього. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у зверненні до українців за результатами доповіді розвідувальних служб та СБУ.

“На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі”, – сказав він.

Президент наголосив, що жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти.