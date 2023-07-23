Внаслідок російської атаки в Одесі загинув чоловік, серед постраждалих – четверо дітей

Унаслідок руйнівного нічного удару по Одесі, який російські загарбники завдали у ніч на неділю, 23 липня, загинув чоловік, 1974 року народження.

Чоловіка посікло осколками, повідомив міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму каналі в Telegram. Очільник МВС додав, що серед постраждалих 22 осіб є четверо дітей – двоє 17 років, а ще двом – 12 та 11.

“Одеса. Росія жорстоко знищує не просто пам’ятки архітектури, а зосередження духу колоритного міста з багатостолітньою історією. Внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік 1974 року народження… Вся Україна нині з Одесою. Тримаємося єдиним фронтом проти російського зла”, – підкреслив чиновник.

Ракетний удар по Одесі

За даними Повітряних сил Збройних сил України, у ніч на 23 липня росіяни запустили по Одеській області 19 ракет різних типів. Наші воїни ліквідували дев’ять ворожих повітряних цілей – чотири крилаті ракети морського базування “Калібр”, а також п’ять крилатих ракет наземного базування “Іскандер-К”.

​Унаслідок ударів, здійснених загарбниками, в Одесі колосальні руйнування отримав Спасо-Преображенський кафедральний собор Української православної церкви Московського патріархату, пошкоджено ще багато споруд, а також зруйновано приватний будинок.