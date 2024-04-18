Зеленський нагородив орденом Алена Делона

Президент України Володимир Зеленський нагородив легенду французького кіно Алена Делона орденом “За заслуги перед Україною”.

Про це повідомляє посол України у Франції Вадим Омельченко у соцмережах і на французькому телебаченні, France 24

“Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця”.

Як зазначили в українському посольстві, 88-річний Делон з першого дня війни в Україні багато висловлювався на її підтримку.

Там нагадали, що Делон у 2022 році брав участь в інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, який і сам є колишнім актором, а також цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми.

L’ambassadeur d’Ukraine en France Vadym Omelchenko annonce en direct à @viguier_cyril sur @TV5MONDE que le Président Volodymyr Zelensky @zelenskyyua décerne la « l’ordre du mérite Ukrainien » à Alain Delon. Un geste rarissime et inédit à l’égard d’un étranger. pic.twitter.com/0QBTxDMr30 — TV5MONDE PRO (@TV5MONDE_pro) April 18, 2024

Омельченко: “Пане Делон, дорогий Ален, я знаю, що ви перебуваєте в не дуже простій ситуації, і хочу сказати вам, що ви не самотні…

У вас є багато шанувальників і людей, які вас люблять. Я і мій народ, ми завжди на вашому боці”.

Після інсульту в 2019 році стан здоров’я Алена Делона погіршився. Крім того, актор переживає складні часи у стосунках із сім’єю.

У 2022 році легендарний актор Ален Делон узяв участь в інтерв’ю президента Володимира Зеленського французьким ЗМІ та висловив своє захоплення ним.

Зеленський, у свою чергу, подякував Делону за підтримку України та українців, підкресливши, що слово – це зброя, яка іноді вдаряє дужче за справжню зброю на полі бою.

Також Зеленський сказав: “Я ніколи не був настільки блискучим актором, як ви. Для мене ви завжди були авторитетом, великим актором”. // УП