14-річний киянин став наймолодшим гросмейстером у світі

14-річний український шахіст Ігор Самуненков став наймолодшим гросмейстером у світі.

Про це повідомляють Суспільне.Спорт, сайт Міжнародної федерації шахів.

Самуненков професійно займається шахами з восьми років. У 2021 році він здобув звання майстра ФІДЕ, а у 2022-му — міжнародного майстра.

У 2023 році українець виконав норму на трьох турнірах: чемпіонаті Європи-2023 у Словенії, Vezerkepzo Summer GM 2023 в Угорщині та Polish Extraliga у Польщі. Після цього рішенням ФІДЕ Самуненкову присвоїли звання гросмейстера.

Самуненков став чинним наймолодшим гросмейстером у світі. Він випередив американця Абгіманью Мішру, який старший за гравця з України на чотири місяці. // УП