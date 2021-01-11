80 процентов японцев проголосовали против проведения Олимпиады в Токио

Жители Японии недовольны из-за очередного локдауна и обнаружения нового штамма коронавируса

Информационное агентство Kyodo опубликовало результаты телефонного опроса жителей Японии относительно проведения Олимпиады-2022 в Токио. 80 процентов опрошенных жителей Японии выступают за отмену или перенос Олимпийских игр.

35,3% опрошенных высказались за отмену Олимпиады. Еще 44,8% заявили, что Игры снова необходимо перенести. Такие результаты показал опрос на фоне нового локдауна и обнаружения нового штамма коронавируса.

Напомним, что из-за пандемии Олиапиада-2020 была перенесена на год вперед и должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. // Сегодня