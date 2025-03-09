Ярослава Магучіх виграла «золото» Євро-2025 зі стрибків у висоту у приміщенні
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи в приміщенні у стрибках у висоту, вигравши фінал в нідерландському Апелдорні з результатом 1.99 метра.
Про це повідомляє «Главком».
У фіналі Ярослава виходила змагатися з вісьмома стрибунками, зокрема чинною віцечемпіонкою Європи на відкритому повітрі Ангеліною Топич, сьомим номером світового рейтингу Крістіною Гонзель та чинною фіналісткою чемпіонату світу Морган Лейк, серед інших.
Як пройшов фінал Євро-2025 у стрибках у висоту
- Магучіх розпочала змагання останньою серед фіналісток – свій перший стрибок виконала на висоті 1.92 метра, яку подолала з однієї спроби.
- 1.95 метра, які українка перелетіла з першої спроби, також подолала лише одна інша стрибунка – представниця Сербії Топич, що потребувала двох стрибків.
- Енгла Нільссон, Крістіна Гонзель і Морган Лейк завершили турнір із результатом 1.92 м – шведка завдяки кращому показнику спроб гарантувала собі «бронзу».
- Магучіх із першої спроби перелетіла й 1.97 метра, натомість Топич планку – перенесла на 1.99 метра, що досі не підкорювалися сербці протягом кар’єри.
- 1.99 метра Ярослава підкорила із другого стрибка. Натомість Топич не вдалося перевершити особистий рекорд, завдяки чому українка здобула третє поспіль «золото» чемпіонатів Європи у приміщенні.
Чемпіонат Європи-2025. Стрибки у висоту (жінки)
- Ярослава Магучіх (Україна) – 1.99 м
- Ангеліна Топич (Сербія) – 1.95 м
- Енгла Нільссон (Швеція) – 1.92 м
Нагадаємо, Магучіх стала єдиною з трьох українок, хто подолав кваліфікацію у жіночих стрибках у висоту на Євро у приміщенні. Для цього українській спортсменці знадобилося взяти планку 1,89 метра.
Раніше стрибун у висоту Олег Дорощук здобув золото чемпіонату Європи з легкої атлетики у приміщенні.Tweet