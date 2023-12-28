Андрій Шевченко офіційно став єдиним кандидатом на пост президента УАФ

Вибори відбудуться у січні.

Колишній футболіст та тренер Андрій Шевченко офіційно став єдиним кандидатом на пост президента Української асоціації футболу (УАФ).

Про це повідомив офіційний сайт організації.

Кандидатуру 47-річного функціонера підтримали всі постійні члени УАФ, які мають право висувати кандидатів на пост президента. Таким чином, Шевченко став єдиним претендентом на цю посаду.

Робоча група дійшла висновку, що його кандидатура відповідає всім критеріям Статуту УАФ. Сам Шевченко надав письмову згоду на участь у виборах. Позачерговий конгрес УАФ, на якому буде обрано нового керівника організації, відбудеться 25 січня 2024 року.

Андрій Шевченко завершив ігрову кар’єру у 2012-му році, після чого встиг попрацювати асистентом та головним тренером збірної України, а також наставником італійського клубу “Дженоа”.

Нагадаємо, чинний президент УАФ Андрій Павелко перебуває під слідством. Він та генсек УАФ Юрій Запісоцький є фігурантами справи про корупцію, пов’язану з виготовленням штучної трави для футбольних полів. Минулого літа обох фігурантів було відправлено в СІЗО.

Раніше повідомлялося про те, що син Шевченка дебютував за молодіжну команду англійського клубу. // Дзеркало тижня