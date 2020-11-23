Аферисти рекламують на центральних телеканалах «безкоштовну» медаль до 30-річчя Незалежності України, їх сайт в РФ

Про те, що в сфері контролю за рекламною діяльністю в країні провал, свідчить не лише прихована реклама алкоголю та політиків у день тиші. Нещодавно на просторах телебачення з’явилась нова цікава афера.

Так на Суспільному та на телеканалі Україна 24 нам пропонують (підкреслюю) безкоштовно виписати собі медаль до 30 річниці Незалежності України. Заплатити за «умовами», вказаними в ролику, вам доведеться лише за пересилку – 99 грн.

Активісти «Рідної країни» вирішили провести експеримент і замовила «безкоштовну медаль». «Подарунок» надійшов на відділення «Укрпошти» з (увага!) післяплатою 99 гривень та 5 гривнями плати за переказ цих 99 гривень! Сама ж доставка такого пакунку з Харкова до Києва, за словами працівників Укрпошти, коштує 25 грн.

В даному випадку такий вид діяльності підпадає під недобросовісну рекламу, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження.

Споживача вводять в оману таким чином, що особа вважає, ніби сплачує кошти за доставку, а в чеку натомість чітко зазначено, що це сума переказу. До того ж ще + гривень за те, щоб ці 99 гривень дійшли до харківського мудрого бізнесмена.

Хтось скаже, що кожен робить вибір самостійно – потрапляти на вудочку до шахраїв чи ні. Але хвилює єдине питання – що відбувається в цей час з зоровими органами державних структур, які отримують гроші з наших податків за те, щоб ми з вами з реклами мали лише достовірну і правдиву інформацію? Так от, очі відібрало у Антимонопольного комітету та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Часто вони сліпнуть не лише від шахрайської реклами, а й від «соціальної» реклами з діючими прем’єрами та мерами,від політичної реклами з використанням неповнолітніх та політичної реклами у між виборчий період, зазначають активісти.

Сайт аферистів знаходиться на серверах російського хостінг-провайдера Sprinthost у місті Краснодарі.