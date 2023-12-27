Апеляція скасувала вирок про 14,5 років увʼязнення для працівника СБУ, бо суд не розʼяснив йому права

Львівський апеляційний суд скасував вирок, яким оперуповноваженого 3 відділу 7 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України Сергія Говоруху засудили до 14,5 років увʼязнення за державну зраду.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 7 грудня.

У рішенні йдеться, що суж першої інстанції допустив істотні порушення вимог кримінального процесуального закону.

Із звукозапису підготовчого судового засідання від 23 березня 2022 року вбачається, що головуюча суддя Людмила Фролова після з’ясування явки учасників, та чи заявляють вони кому-небудь відвід, призначила кримінальне провадження до судового розгляду у відкритому судовому засіданні, не роз’яснивши обвинуваченому його права.

Пам’ятка про права та обов’язки обвинуваченому не вручалася, про що свідчить відсутність розписки обвинуваченого у матеріалах справи, право на розгляд кримінального провадження колегіально судом у складі трьох суддів обвинуваченому також не повідомлялося, чим було порушено його право в доступі до правосуддя.

Апеляційний суд вважає, що такі порушення кримінального процесуального закону є істотними, що є безумовною підставою для скасування вироку.

Справу призначили до нового судового розгляду в першій інстанції.

У своєму рішенні суд апеляційної інстанції пояснив, що з огляду на порушення при розгляді в першій інстанції, не має зараз права вирішувати наперед питання про доведеність чи недоведеність обвинувачення, достовірність або недостовірність доказів, переваги одних доказів над іншими, тощо.

Інших доводів апеляційної скарги захисника суд не оцінював.

Водночас відомо, що в скарзі адвокат посилався також на те, що Говоруха при затриманні був побитий, а відтак було порушене його конституційне право на повагу до власної, не було надано медичної допомоги на прохання обвинуваченого, чим порушено його право на медичну допомогу, а також не повідомлено про затримання близьким родичам, допомога захисника обвинуваченому з моменту його фактичного затримання не надавалася. Говоруха заперечує факт укладання договору про надання правової допомоги з адвокатом Прожуганом Ю.М. та стверджує, що підпис у договорі йому не належить.

У період із 10 січня по 10 лютого Говоруха перебував на курсах підвищення кваліфікації у Києві, тому, як намагається довести його адвокат, не міг у цей час збирати та передавати інформацію спецслужбам РФ. Захист вважає, що надсилання обвинуваченим інформації із електрнонної пошти на rambler.ru не доведено, будь-яка експертиза мобільного телефону, з якого начебто відбувалося листування, не проводилася. Окрім цього, сторона захисту вважає, що досудове розслідування здійснювали з порушенням визначеної територіальної підслідності, оскільки злочини скоєно у місті Кропивницькому, а не у Львові.

За версією обвинувачення, у листопаді-грудні 2021 року до Говорухи звернувся військовослужбовець Нацгвардії, який повідомив, що з ним звʼязалися представники спецслужб РФ і пропонують надавати їм інформацію в оборонній сфері. Отримавши контрактні дані російських спецслужб, Говоруха нібито сам із ними сконтактував і з кінця грудня 2021-го і до 28 лютого 2022 року надавав таку інформацію за винагороду.

Зокрема, начебто інформував ворога про створення в обласних центрах територіальної оборони, передав відомості про кількісний склад, анкетні та характеризуючі дані співробітників підрозділів Департаменту контррозвідки СБУ у місті Херсоні і Кропивницькому, написав розміщення у Кропивницькому чотирьох потенційно небезпечних об’єкта (склади з боєприпасами, авіабомбами, байрактарами тощо), повідомив про військові частини Кіровоградської області та їх кураторів, тощо.

24 лютого 2022-го, за версією обвинувачення, чоловік повідомив ворожі спецслужби про військові літаки на аеродромі в Кіровоградській області. Винагорода за виконану роботу начебто надходила на карту неповнолітнього племінника — всього близько 17 тисяч гривень. 28 лютого Говоруху затримали.

Обвинувачений свою вину завжди категорично не визнавав і стверджував про фальсифікацію справи.

3 жовтня 2023 року Територіальне управління ДБР у місті Львові за заявою Говорухи розпочало кримінальне провадження за фактом, що правоохоронці при його затриманні перевищили службові повноваження, що супроводилось насильством.

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