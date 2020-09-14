На Днепропетровщине полицейского подозревают в пытках мужчины

В Днепропетровской области сообщили о подозрении работнику патрульной полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, который подозревается в превышении власти, сопровождавшемся насилием и применением спецсредств.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

“… сообщено о подозрении работнику патрульной полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшегося насилием и применением спецсредств (ч. 2 ст. 365 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, экипаж патрульной полиции прибыл по вызову о нарушении гражданином порядка возле одной из городских больниц. В ходе общения правоохранители применили к лицу, уже не оказывавшему никакого сопротивления, физическую силу и повалили на землю. После этого, когда мужчина уже был под полным контролем полицейских, один из патрульных завел его руки, которые находились за спиной в наручниках, в сторону головы.

При этом, правоохранитель комментировал свои действия, человек в положении так называемой “ласточки” может продержаться максимум 5 минут. То есть он вполне осознавал, что своими действиями наносит задержанному сильную физическую боль.

В своих решениях по статье 3 (запрещение пыток) Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейский суд по правам человека отмечает, что Конвенция не запрещает правоохранителям применять силу с целью задержания. Однако такая сила может применяться только при необходимости и не должна быть чрезмерной (решение “Сериков против Украины”).