В центре Одессы неизвестный устроил взрыв и пожар во дворе дома (видео)

Ранним утром воскресенье, 16 августа, в историческом центре Одессы раздался взрыв. По словам свидетелей, «хлопок был очень даже не слабый». Во всяком случае, около 4-х часов утра все жильцы дома № 7 по улице Асташкина, а также большая часть проживающих в соседних домах были уже «на ногах». Они рассказывают, что «после взрыва во дворе все кругом пылало, и тушили всем миром».

Момент поджога зафиксировала камера наружного наблюдения. Активным жильцам удалось раздобыть запись. На ней видно, как во двор жилого дома заходит молодой человек в шортах, с пластиковой баклажкой в руках. Последняя полна какой-то жидкостью…

«Мы проснулись от взрыва, лестница была в огне, — рассказала жительница дома Лейла Жданова. — Слава богу, у нас железная наружная лестница. Мы поливали ее водой сверху всеми соседями со всех сторон, но не могли потушить, выйти из дома не могли. Нас спас мужчина из соседнего дома, который вынес огнетушитель. Еще немного и рванула бы газовая труба…».

Женщина выложила видео в Facebook. На кадрах видно, что злоумышленник, устроивший взрыв с последующим пожаром, обжег ногу. Во дворе, обхваченном пламенем, остался его обгоревший тапок. Также известно, что поджигатель после инцидента выбежал на улицу Тираспольскую.

В полиции данный инцидент пока не комментируют, говорят, что идет поиск злоумышленника. // Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)