Одесит побив до смерті знайомого через ревнощі

Одеські поліцейські повідомили про підозру місцевому жителю за спричинення знайомому тяжких тілесних ушкоджень

Подія мала місце на території Хаджибейського району. Правопорушника правоохоронці встановили та затримали наступного дня після скоєного. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі встановили, що шукаючи свою співмешканку зловмисник серед дня прийшов до домоволодіння, де тимчасово мешкав його приятель та влаштував йому «сцену ревнощів». Стверджуючи, що той нібито знає про місцезнаходження коханої жінки, фігурант декілька разів вдарив приятеля кулаками по голові. Від отриманих ударів опонент впав на землю та втратив свідомість, а зловмисник з місця події втік.

Наступного ранку непритомного чоловіка виявив знайомий, який прийшов у гості та викликав йому «швидку», а ті в свою чергу повідомили про подію до поліції. На жаль, від завданих ушкоджень чоловік помер у кареті «швидкої».

Попередньо, причиною смерті потерпілого став набряк головного мозку та травматичний субарахноїдальний крововилив. Остаточна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

Того ж дня співробітники відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 встановили особу зловмисника та затримали його за місцем мешкання в процесуальному порядку.

«Наразі, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають», – повідомила заступниця начальника слідчого відділення Анастасія Черненко.

Одеське районне управління поліції №1