Бавария выиграла все матчи в турнире Лиги Чемпионов включая финал с ПСЖ

«Бавария» повторила свое достижение сезона 2012/13 и снова оформила «золотой хет-трик» из трофеев. Прежде немногим клубам удавалось выиграть и в обоих внутренних турнирах (чемпионат и кубок), и в главном еврокубке. Речь про «Селтик» (1967), «Аякс» (1972), ПСВ (1988), «МЮ» (1999), «Барселону» (2009 и 2015) и «Интер» (2010).

«Бавария» во второй раз оформляет «золотой хет-трик» из трофеев! Несмотря на все ожидания, быстрый гол все-таки не случился, однако в целом игра полностью соответствовала своему высокому статусу. Почти все 90 минут соперники бились на равных, и судьбу кубка решили детали, всего один-единственный гол. «Бавария» взяла свой шестой Кубок чемпионов при стопроцентных показателях в турнире, и никто не сможет отрицать, что она заслужила эту победу.

Горькое поражение для парижского клуба, празднующего свое 50-летие, однако команда все же может гордиться выступлением в турнире, где она прежде никогда не заходила так далеко. Теперь же можно только сожалеть из-за неиспользованных в первом тайме моментов. А когда «Бавария» вышла вперед, то «ПСЖ» просто перестал понимать, как же ему застать врасплох оборону «Баварии». На этот раз обошлось без камбэка, как в игре с «Аталантой». Возможно, парижане ненадолго прощаются с финалом Лиги чемпионов. Они определенно постараются вернуться сюда как можно быстрее.

В этом сезоне Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» выиграла все 11 своих матчей, забив в общей сложности 43 гола. И стала первым победителем в истории ЛЧ, который выиграл ВСЕ матчи сезона.

3:0 7:2 3:2 2:0 6:0 3:1 3:0 4:1 8:2 3:0 1:0