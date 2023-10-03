Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії

Литва погодила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії, повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

“Росія знищує продовольство, Литва його доставляє. Було ухвалено й погоджено коридор для транзиту зерна в порти Балтії, що послаблює тиск на українському кордоні та збільшує постачання в Африку та за її межі. Співпраця дає результат!”, – написав він у твіттері.

Раніше повідомлялося, що ветеринарний, санітарний і фітосанітарний контроль протягом двох днів буде перенесено з українсько-польського кордону до порту Клайпеди (Литва) для всіх аграрних вантажів, що прямують до цього порту; це прискорить транзит через територію Польщі. // Інтерфакс-Україна