Букмекеры практически не дают никаких шансов на то, что «Динамо» победит «Баварию»

Сегодня состоятся матчи очередного тура в Лиге Чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать мюнхенскую «Баварию» на НСК Олимпийский в 19:45, в рамках борьбы за выход в плей-офф в группе Е. Напомним, что первая встреча в рамках этого группового турнира, состоялась в Мюнхене 29 сентября, и закончилась разгромом для «Динамо», которое уступило со счетом 5:0.

И хотя баварцы неожиданно проиграли 1: 2 в чемпионате Германии во встрече с Аугсбургом в минувшие выходные, это, как это ни парадоксально, может пойти им на пользу. Сегодня любая букмекерская контора может сказать, что у «Баварии» много проблем в защите, но атака работает очень хорошо, и это должно быть заметно в матче с «Динамо». У команды Юлиана Нагельсмана были проблемы в предыдущей игре с «Бенфикой», но «Динамо» не показало ничего, что могло бы указывать на то, что украинцы могут составить хоть какую-то конкуренцию фавориту. Поэтому букмекеры отдают однозначное преимущество гостям, считая что их победа будет, как минимум с перевесом в два мяча, и ставки колеблются от 1.25 на победу немцев, до 11.5 на победу киевлян.

В другом матче группы Е между «Барселоной» и «Бенфикой», ситуация не такая однозначная. Хави дебютировал на скамейке запасных в минувшие выходные. В каталонском дерби у «Барселоны» было несколько моментов, но в итоге она выиграла всего лишь со счетом 1:0. Команда все еще борется с травмами и не забивает много голов, и это может произойти и во вторник. Хотя «Бенфика» в предыдущей игре с «Баварией» показала, что они могут забивать голы, но чтобы опередить соперника в таблице, они должны выиграть, и это должна быть другая игра. Скорее всего, португальцы постараются солидно сыграть в обороне, рассчитывая на свои возможности в контратаках, и хозяева могут снова биться головой об стенку. Но все-таки, те кто делает ставки на спорт, отдают предпочтение минимальной победе «Барселоны».

Еще один матч который может заинтересовать украинцев это игра в группе F, где встретятся «Аталанта» Малиновского и «Янг Бойз». Пять голов, забитых «Аталантой» в чемпионате Италии сразу после перерыва между сборными, могут указывать на то, что команда постепенно возвращается к своему обычному результату. Хотя швейцарцев нельзя недооценивать, конечно, они не очень хорошо играли в последнее время: они не выиграли ни одной из последних четырех игр во всех соревнованиях, и они пропустили шесть голов в матче против «Вильярреала» в Лиге Чемпионов. Поэтому букмекеры отдают предпочтение команде из Бергамо.

В других матчах фаворитами считают: «Манчестер Юнайтед» в противостоянии с «Вильярреалом», «Лилль» в противостоянии с «Зальцбургом», «Севилью» в противостоянии с «Вольфсбургом», «Челси» в противостоянии с «Ювентусом».

Конечно это прогнозы, а игра может внести свои коррективы.