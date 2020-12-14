«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы

В понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Своих соперников узнали, в частности, два представителя Украины — донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

— «Олимпиакос» (Греция) — ПСВ (Нидерланды).

— «Лилль» (Франция) — «Аякс» (Нидерланды).

— «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Шахтер» (Украина)!

— «Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия).

— «Мольде» (Норвегия) — «Хоффенхайм» (Германия).

— «Янг Бойз» (Швейцария) — «Байер» (Германия).

— «Краснодар» (Россия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия).

— «Брага» (Португалия) — «Рома» (Италия).

— «Зальцбург» (Австрия) — «Вильярреал» (Испания).

— «Славия» (Чехия) — «Лестер» (Англия).

— «Антверпен» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия).

— «Црвена Звезда» (Сербия) — «Милан» (Италия).

— «Бенфика» (Португалия) — «Арсенал» (Англия).

— «Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).

— «Динамо» (Киев, Украина) — «Брюгге» (Бельгия)!

— «Вольфсбергер» (Австрия) – «Тоттенхэма» (Англия).

«ФАКТЫ»