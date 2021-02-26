Динамо та Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, до якого раніше вийшли дві українські команди.
Нагадаємо, що в 1/16 фіналу турніру Динамо вибило Брюгге, а Шахтар — Маккабі.
За результатами жеребкування Динамо зіграє з командою Вільярреал, а Шахтар — з Ромою. Динамо перший матч проведе у Києві, гірники спершу зіграють на виїзді.
Всі пари 1/8 фіналу Ліги Європи:
Славія — Рейнджерс
Манчестер Юнайтед — Мілан
Динамо (Загреб) — Тоттенгем
Олімпіакос — Арсенал
Рома — Шахтар
Динамо (Київ) — Вільярреал
Аякс — Янг Бойз
Гранада — МольдеTweet