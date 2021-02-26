Динамо та Шахтар отримали суперників в 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, до якого раніше вийшли дві українські команди.

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу турніру Динамо вибило Брюгге, а Шахтар — Маккабі.

За результатами жеребкування Динамо зіграє з командою Вільярреал, а Шахтар — з Ромою. Динамо перший матч проведе у Києві, гірники спершу зіграють на виїзді.

Всі пари 1/8 фіналу Ліги Європи:

Славія — Рейнджерс

Манчестер Юнайтед — Мілан

Динамо (Загреб) — Тоттенгем

Олімпіакос — Арсенал

Рома — Шахтар

Динамо (Київ) — Вільярреал

Аякс — Янг Бойз

Гранада — Мольде

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