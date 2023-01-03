Екс-чемпіона світу Ломаченка внесли в список держзрадників України

Підставою для внесення Василя Ломаченка до реєстру стали його публікації в Instagram.

Колишній чемпіон світу та олімпійський чемпіон 2008 та 2012 років з боксу Василь Ломаченко внесений до списку держзрадників, який веде громадська організація “Рух ЧЕСНО”.

Як повідомляється на сайті chesno.org, підставою для внесення українського боксера до реєстру стали його публікації в соціальних мережах.

“Публічність накладає певні соціальні зобов’язання і на спортсменів, адже вони є кумирами наших дітей, і впливають на думку молодого покоління.

Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто почав війну, хто є державою-терористом. Це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше, ніж ракети і шахеди”, – наводить слова лідера “ЧЕСНО” Віти Думанської офіційний сайт організації.

Нагадаємо, Василь Ломаченко опублікував у себе на сторінці в Instagram публікацію з проповіддю митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ московського патріархату. У своїй проповіді Лонгін говорить про те, що “українська держава почала війну проти Бога, проти церкви господньої і проти українського народу”, що є одним з ключових наративів російської пропаганди.

Після хвилі критики в коментарях Ломаченко зробив ще один пост з тим же скандальним церковнослужителем.

Крім того, в грудні боксер також публікував фото митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки, проти якого ввела санкції РНБО.

Також Василь Ломаченко відвідував Києво-Печерську Лавру, щоб спекти просфори. Боксер поділився знімками в соціальних мережах, на які громадськість також обурено відреагувала.

Раніше “Рух ЧЕСНО” вніс до списку держпредателів і футболіста з українським паспортом Анатолія Тимощука. // УНІАН