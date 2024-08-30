Україна виграла перше золото на Паралімпіаді-2024
На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна виграла першу золоту медаль.
Український плавець Олександр Комаров став найкращим у фінальному запливі на 100 метрів вільним стилем у класі S5.
Для Комарова, який ще й побив паралімпійський рекорд, це друга нагорода в Парижі-2024 після бронзи на 200-метрівці вільним стилем.
Плавання. 100 метрів вільним стилем, чоловіки. S5:
1. 🥇 Олександр Комаров (Україна) — 1:07,77
2. 🥈 Джінченг Жуо (Китай) — 1:08,22
3. 🥉 Кіріл Пульвер (“нейтральний”) — 1:09,41
Відтепер у медальній скарбничці збірної України 6 нагород: 1 золото, 3 срібла та 2 бронзи.