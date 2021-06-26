Евро-2020: Дания разгромила Уэльс и вышла в 1/4 финала
1/8 финала Амстердам Арена
Уэльс — Дания — 0:4 (0:1)
Голы: Долберг (Дамсгор), 27 — 0:1. Долберг, 48 — 0:2. Меле (М.Енсен), 88 — 0:3. Брэйтуэйт (Корнелиус), 90+4 — 0:4.
Сборная Дании в четвертьфинале встретится в Баку с Нидерландами или Чехией.
Составы:
Уэльс: Уорд — К. Робертс (Н. Уильямс, 41), Родон, Мефам, Б. Дэвис — Моррелл (Уилсон, 60), Аллен — Джеймс (Брукс, 78), Рэмси, Бэйл — Мур (Т. Робертс, 78).
Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер (Андерсен, 77), Вестергор — Стригер Ларсен (Бойлесен, 76), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 60), Мехле — Дамсгор (Нергор, 61), Дольберг, Брайтвейт.
Предупреждения: Родон, Мур, Брукс
На 90-й минуте был удален Гарри Уилсон (Уэльс)