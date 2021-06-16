Евро-2020: Италия первой выходит в плей-офф
Италия — Швейцария 3:0. Итальянцы первыми выходят в плей-офф. Об этом сообщает сайт УЕФА.
- Локателли делает дубль
- Иммобиле забивает дальним ударом
- Италия уверенно побеждает — 3:0
- Италия выходит в 1/8 финала
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:
Мы сыграли хорошо. Это была очень сложная игра. Швейцария — сильная и физически крепкая команда. У нас были кое-какие проблемы в начале, но потом мы наладили игру и победили вполне заслуженно. Мы могли снимать все вопросы о победителе еще раньше, ведь создали немало моментов, но это нормально, что иногда не все залетает в ворота. Тем не менее ребята проделали отличную работу.
Экс-игрок сборной Италии Джанлука Дзамбротта:
Что за матч выдала Италия! Было очень важно выиграть в этом непростом поединке. Цель достигнута — Италия в плей-офф! До сегодняшнего матча у меня были большие ожидания от выступления команды на турнире, но теперь я жду еще большего. Ребята, продолжайте играть с таким же настроем и позвольте нам помечтать! Я с нетерпением жду следующего матча, чтобы снова увидеть ее игру своими глазами.
Автор двух мячей в ворота сборной Швейцарии и полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли получил награду «Звезда матча».
Технический наблюдатель УЕФА Эстебан Камбьяссо: «Два красивых и очень важных гола стали заслуженной наградой за его великолепную игру».
Корреспондент по сборной Швейцарии Вьери Капретта — об итогах матча:
Тяжелое поражение для сборной Швейцарии. Гости так и не смогли найти контраргументов против Италии, которая доминировала на протяжении всей игры. Результат закономерен. Теперь подопечным Петковича надо поскорее забыть об этой игре и начать готовиться к заключительному матчу в группе.
Корреспондент по сборной Италии Паоло Меникуччи — об итогах матча:
Очередное блестящее выступление сборной Италии, которая теперь не знает горечи поражения в 29 играх подряд. Сегодня героем матча стал полузащитник МануэльЛокателли, который подменял травмированного Верратти и при этом забил два великолепных гола. Тем не менее стоит отметить прекрасную командную игру Италии: «скуадра адзурра» похожа на хорошо сыгранный оркестр, а не на разрозненную группу индивидуально сильных игроков. Если она продолжит в том же духе, то ее будет не остановить.