Евро-2020: Италия первой выходит в плей-офф

Италия — Швейцария 3:0. Итальянцы первыми выходят в плей-офф. Об этом сообщает сайт УЕФА.

  •  Локателли делает дубль
  • Иммобиле забивает дальним ударом
  • Италия уверенно побеждает — 3:0
  • Италия выходит в 1/8 финала

Италия - Швейцария 3:0. Итальянцы первыми выходят в плей-офф

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини:

Мы сыграли хорошо. Это была очень сложная игра. Швейцария — сильная и физически крепкая команда. У нас были кое-какие проблемы в начале, но потом мы наладили игру и победили вполне заслуженно. Мы могли снимать все вопросы о победителе еще раньше, ведь создали немало моментов, но это нормально, что иногда не все залетает в ворота. Тем не менее ребята проделали отличную работу.

Экс-игрок сборной Италии Джанлука Дзамбротта:

Что за матч выдала Италия! Было очень важно выиграть в этом непростом поединке. Цель достигнута — Италия в плей-офф! До сегодняшнего матча у меня были большие ожидания от выступления команды на турнире, но теперь я жду еще большего. Ребята, продолжайте играть с таким же настроем и позвольте нам помечтать! Я с нетерпением жду следующего матча, чтобы снова увидеть ее игру своими глазами.

Автор двух мячей в ворота сборной Швейцарии и полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли получил награду «Звезда матча».

Технический наблюдатель УЕФА Эстебан Камбьяссо: «Два красивых и очень важных гола стали заслуженной наградой за его великолепную игру».

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Корреспондент по сборной Швейцарии Вьери Капретта — об итогах матча:

Тяжелое поражение для сборной Швейцарии. Гости так и не смогли найти контраргументов против Италии, которая доминировала на протяжении всей игры. Результат закономерен. Теперь подопечным Петковича надо поскорее забыть об этой игре и начать готовиться к заключительному матчу в группе.

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Корреспондент по сборной Италии Паоло Меникуччи — об итогах матча:

Очередное блестящее выступление сборной Италии, которая теперь не знает горечи поражения в 29 играх подряд. Сегодня героем матча стал полузащитник МануэльЛокателли, который подменял травмированного Верратти и при этом забил два великолепных гола. Тем не менее стоит отметить прекрасную командную игру Италии: «скуадра адзурра» похожа на хорошо сыгранный оркестр, а не на разрозненную группу индивидуально сильных игроков. Если она продолжит в том же духе, то ее будет не остановить.

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