Гид потребителя: правила эксплуатации орбитреков, как сохранить их работоспособность

Регулярные занятия спортом — это современный тренд нацеленный на укрепление здоровья, а также для поддержания мышц тела в тонусе. В связи с этим вырос спрос на разнообразные приспособления призванные помочь в єтом. Такой спортивный инвентарь, как орбитрек, относится к одному из разновидностей магнитных эллиптических тренажеров, которые предназначены для укрепления и развития разных груп мышц.

Тренажер результативный, мышцы получают наиболее разнообразную нагрузку, чем на других подобных тренажерах. Преимущества заключаются и в том, что орбитрек можно использовать в домашних условиях, без спортивного зала.

Технические характеристики эллиптического тренажера

Орбитрек оснащен двумя разновидностями поручней:

подвижные;

неподвижные.

При тренировке новичкам очень важно держаться за неподвижный поручень, так как это обеспечивает большую безопасность. Потом, когда приобретаются навыки и опыт, можно начинать держаться за подвижные поручни.

Орбитрек относится к кардиотренажерам. Он не предназначен для силовых тренировок.

Техника безопасности и правила эксплуатации

Так как педали у такого тренажера подвижны, важно аккуратно и правильно заходить на них и сходить. Педаль, на которую вы будете становиться, должна находиться на нижнем положении. Двумя руками нужно взяться за неподвижный поручень и аккуратно встать на тренажер. Важно делать плавные движения, без рывков. При этом при тренировке нужно поддерживать равновесие.

Упражнения на тренажере можно сравнить с ездой на лыжах. Также можно сравнить с подъемом по лестнице. За нагрузку отвечает рукоять, которая также выступает в качестве регулятора тренажера.

В более современных моделях настройка скорости и тяжести происходит при помощи компьютера. В моделях с электронным управлением движения и настройки более плавные, чем в моделях с механическим управлением.

Как правильно выбрать эллиптический тренажер для дома

Если тренажер для дома выбирает новичок, нужно обратить внимание на такие факторы:

Длина шага и расстояние между педалей. Место расположения привода. Габариты и грузоподъемность, особенно, если тренажер нужно поднимать на верхние этажи дома.

Эти факторы гарантируют безопасность и комфорт во время тренировок.

Как различают маховики тренажера.

Переднеприводные — система установлена спереди, тренажер удобный для наклонной ходьбы при тренировках. Заднеприводный — привод выносится назад, корпус в результате располагается прямо. Такие тренажеры подходят для людей с высоким ростом. Привод располагается посередине агрегата. Такое решение далеко не всем кажется удобным.

Модель с приводом посередине занимает не много места, подойдет для небольшой квартиры.

Рассмотрим ключевые правила эксплуатации орбитреков, при соблюдении которых тренажер дольше сможет прослужить.

Режимы переключать нужно плавно. Во время передвижения важно придерживаться траектории эллипса. Желательно не допускать неприятных ощущений во время тренировок. Важно, чтобы стопы не отрывались от педалей.

Соблюдение таких простых правил поможет сохранить работоспособность спортивного приспособления как можно дольше.

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