Евро-2020: Нидерланды отправляются домой, Чехия – в 1/4 финала

Во второй день плей-офф: Нидерланды принимали Чехию в Будапеште. Чехи выстояли натиск Нидерландов в первом тайме, добились удаления Де Лихта и добили их атаками забив два гола.Единственное, в чем сборная Нидерландов превосходила поначалу соперника, — это в стремлении резко проводить нечастые острые выпады. Их оказалось недостаточно для того, чтобы открыть счет, и в итоге одна ошибка де Лихта стоила оранжевым вылета из турнира.

Нидерланды — Чехия 0:2

Голы: Голеш, 69, Шик, 80.

Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд (Тимбер, 81), ван Анхолт (Бергейс, 81) — де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг — Мален (Промес, 57), Депай.

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек — Голеш (Крал, 85), Соучек — Масопуст (Янкто, 79), Барак (Садилек, 90+2), Шевчик (Гложек, 85) — Шик (Кременчик, 90+2).

Предупреждения: Думфрис — Цоуфал, де Йонг

На 55-й минуте был удален Маттейс де Лихт (Нидерланды) (игра рукой).