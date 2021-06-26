Евро-2020: сборная Италии в добавочное время сумела выстрадать себе путевку в четвертьфинал

Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы обыграла команду Австрии, и стала вторым участником 1/4 финала.

Австрийское чудо состоит уже хотя бы в том, что сухая серия сборной Италии, продлившаяся почти 12 матчей, теперь оказалась прервана. Соперник «скуадры адзурры» выдал матч на пределе своих возможностей, пишет сайт УЕФА.

Италия — Австрия 2 : 1

Уэмбли, Лондон. Главный арбитр матча — Энтони Тейлор (Англия)

Голы: Кьеза, 95, Пессина, 105 — Каладжич, 114

Составы:

Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Барелла (Пессина, 68), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 68) — Берарди (Кьеза, 84), Иммобиле (Белотти, 84), Инсинье (Кристанте, 108).

Австрия: Бахманн — Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Алаба — К. Шлагер (Грегорич, 106), Гриллич (Шауб, 106) — Лаймер (Ильзанкер, 114), Забитцер, Баумгартнер (Шепф, 90) — Арнаутович (Каладжич, 97).

Предупреждения: Ди Лоренцо, Барелла — Арнаутович, Хинтереггер, Драгович

Следующим соперником итальянцев станет победитель матча Бельгия/Португалия.