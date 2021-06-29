Евро-2020: Стерлинг и Кейн отправляют Германию домой, вся «группа смерти» вылетела в 1/8

Кто бы мог представить, что первыми на ЕВРО-2020 вылетят все команды группы F, которую сразу после жеребьевки окрестили «группой смерти»! Действительно, дожить до четвертьфинала не удалось никому: ни чемпионам Европы, ни чемпионам мира, ни экс-чемпионам мира.

Сборная Англии победила сборную Германию на «Уэмбли» в 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:0.

Голы:

1:0 – 75 Стерлинг, 2:0 – 86 Кейн.

Составы:

Англия – Пикфорд, Шоу, Стоунз, Уокер, Триппьер, Сака (Грилиш, 69), Филлипс, Стерлинг, Райс (Хендерсон, 88), Магуайр, Кейн.

Германия – Нойер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдигер, Гозенс (Сане, 87), Киммих, Кроос, Хавертц, Горетцка, Мюллер (Мусиала, 90), Вернер (Гнабри, 68).

Предупреждения:

Райс (8), Гинтер (25), Филлипс (45), Гозенс (72), Магуайр (77).

Сборная Англии встретиться в 1/4-й финала Евро-2020 с победителем пары Украина/Швеция.