Евро-2020: Украина позорно проиграла Австрии по всем статьям

В группе С Украина в Бухаресте уступила Австрии (0:1), а Нидерланды разгромили Северную Македонию (3:0) в Амстердаме.

Команда Шевченко не показала ни своей игры ни вообще какой-либо вменяемой.

Сборная Украины выдала худший матч не только на этом ЕВРО, но и в целом за последние месяцы.

Дальше из этой группы идут Нидерланды и Австрия. Украина может выйти в плей-офф с третьего места, но команде Андрея Шевченко нужно дождаться завершения группового этапа, чтобы узнать свою судьбу.