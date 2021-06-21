Евро-2020: Украина позорно проиграла Австрии по всем статьям

В группе С Украина в Бухаресте уступила Австрии (0:1), а Нидерланды разгромили Северную Македонию (3:0) в Амстердаме.

Команда Шевченко не показала ни своей игры ни вообще какой-либо вменяемой.

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Сборная Украины выдала худший матч не только на этом ЕВРО, но и в целом за последние месяцы.

Дальше из этой группы идут Нидерланды и Австрия. Украина может выйти в плей-офф с третьего места, но команде Андрея Шевченко нужно дождаться завершения группового этапа, чтобы узнать свою судьбу.

Группа C

Сыгранные матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница голов Очки
Нидерланды Нидерланды 3 3 0 0 8 2 6 9
Австрия Австрия 3 2 0 1 4 3 1 6
Украина Украина 3 1 0 2 4 5 -1 3
Северная Македония Северная Македония 3 0 0 3 2 8 -6 0
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