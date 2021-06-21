Евро-2020: Украина позорно проиграла Австрии по всем статьям
В группе С Украина в Бухаресте уступила Австрии (0:1), а Нидерланды разгромили Северную Македонию (3:0) в Амстердаме.
Команда Шевченко не показала ни своей игры ни вообще какой-либо вменяемой.
Сборная Украины выдала худший матч не только на этом ЕВРО, но и в целом за последние месяцы.
Дальше из этой группы идут Нидерланды и Австрия. Украина может выйти в плей-офф с третьего места, но команде Андрея Шевченко нужно дождаться завершения группового этапа, чтобы узнать свою судьбу.
Группа C
|Сыгранные матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|Разница голов
|Очки
|Нидерланды
|3
|3
|0
|0
|8
|2
|6
|9
|Австрия
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|1
|6
|Украина
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
|Северная Македония
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0