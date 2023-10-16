Молодіжна збірна України здолала чемпіонів Європи у відборі до першості-2025

Збірна України U-21 здобула важливу перемогу над ровесниками з Англії у кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Євро U-21, кваліфікація, група F

Україна U-21 – Англія U-21 – 3:2

Голи: Н. Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасниця, 90+4 – Мадуеке, 67, Крессвелл, 89

Зі стартових хвилин англійці взяли м’яч під контроль. Утім, “синьо-жовті” не притиснулися до власних воріт, а вибудували високу лінію оборони та взялися пресингувати опонентів на кожному клаптику поля. Тож натяки на небезпеку з’явилися біля воріт обох команд.

Поступово темп зустрічі знизився, оскільки початковий план Англії U-21 зазнав невдачі. Натомість українці заграли сміливіше та почали ґрунтовніше організовувати власній випади. Цей підхід призвів до двох голів в останній третині першого тайму: Волошин скористався передачею Брагару та в два дотики розібрався з Траффордом, а Очеретько застав кіпера зненацька класним ударом у дев’ятку зі штрафного на фланзі.

“Трьом левам” довелося увімкнути ще більше швидкості зі стартом другої половини. Проте, збірна України U-21 в ці хвилини діяла грамотно – нівелювала підходи англійців ще на підступах до штрафного, а час від часу вибігала в небезпечні атаки. Та й моменти “синьо-жовтих” виглядали симпатичніше. Зокрема, удар Очеретька з льоту зупинив оборонець. Час ішов, але тиск англійської команди не слабшав. Зрештою, оборона молодіжки України дала збій на 67-й хвилині. Після сольного проходу Ділепа м’яч відскочив до Мадуеке, а той відмінним пострілом під дальню стійку відкритав один гол. Парадокс, але пропущений м’яч допоміг підопічним Унаї Мельгоси дихати вільніше. В обороні “синьо-жовті” заграли злагодженіше, а ще – відсунули епіцентр подій подалі від власних воріт. Можливо, і гості вирішили зекономити сили на фінальний штурм. Забивати в останні хвилини могла українська команда. Рубчинський з Брагару розірвали оборону британців на правому краю карної зони, але постріл останнього з лінії воротарського пройшов повз дальню стійку. Зате англійці своєю нагодою скористалися: після невдалого кутового пройшла передача з правого флангу на дальню стійку, де Крессвелл випередив Брагару – 2:2. Та це ще був не кінець. “Синьо-жовті” вирішили не грати на утримання рахунку, а побігли вперед. Така відвага була винагороджена на четвертій доданій арбітром хвилині. Це Квасниця на куті штрафного отримав передачу від Рубчинського, прибрав оборонця на газон і майстерно поклав у дальній кут. Завдяки важливій перемозі Україна U-21 вийшла в одноосібні лідери групи F. “Синьо-жовті” набрали 9 очок із дев’яти можливих, а в англійців залишилося 6 пунктів. Наступний матч українці зіграють 21 листопада проти однолітків із Люксембургу.