УЕФА рассматривает вопрос отстранения «Реала», «Манчестер Сити» и «Челси» от полуфинала Лиги чемпионов

Такой вердикт ожидается уже в пятницу.

УЕФА жестко и оперативно отреагировал на создание европейской Суперлиги.

Заявление, сделанное президентом УЕФА Александером Чефериным, не оставляет сомнений в том, что на клубы, выступившие основателями нового турнира, будут наложены санкции.

В ближайшей перспективе руководство УЕФА рассматривает возможность исключения «Реала», «Челси» и «Манчестер Сити» из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщил член исполнительного комитета организации Йеспер Меллер.

«Клубы должны покинуть Лигу чемпионов. Ожидаю, что это произойдет в пятницу. Затем мы должны определить, как завершить этот сезон в Лиге чемпионов», — приводит слова Меллера DR Sporten.

Напомним, первые полуфинальные матчи ЛЧ запланированы уже на следующей неделе — 27 и 28 апреля. «Реал» сыграет против «Челси», а «Манчестер Сити» встретится с ПСЖ.

Парижане, как и немецкие гранды «Бавария», «Боруссия» Д и «Лейпциг», пока отказались от участия в Суперлиге. // LB.ua