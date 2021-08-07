Сергій Ребров очолить збірну України — ЗМІ

Стали відомі деталі контракту Сергія Реброва з УАФ

Новим тренером збірної України стане колишній наставник «Динамо», «Аль-Ахлі» і «Ференцвароша» Сергій Ребров.

Цю інформацію підтвердили Sport.ua джерела в Будинку футболу. 47-річний наставник домовився про розрив контракту з «Аль-Айном» і вже в понеділок буде представлений в якості наставника збірної України.

За нашою інформацією, Ребров підпише контракт за схемою «2+1». Таким чином, фахівець буде керувати «синьо-жовтими» у відборі на ЧС-2022 і ЧЄ-2024. По завершенні відбору на першість континенту угода може бути продовжена ще на рік.

Відзначимо, що раніше була інформація про те, що Мирон Маркевич, який також був одним з кандидатів на пост головного тренера збірної, хотів контракт на три роки, але йому пропонували угоду до кінця року.