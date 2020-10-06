Оппозиция Кыргызстана заявила о планах сформировать «народное правительство»

В Кыргызстане партии, проигравшие выборы в парламент республики, намерены сформировать новое правительство и выбрать премьер-министра.

Об этом заявил на митинге лидер оппозиционной партии «Ата-Мекен» («Родина») Жанар Акаев, передает киргизская служба «Радио Свободы».

«Завтра нужно назначить нового премьер-министра и народное правительство. Второй этап — проведение народных выборов», — сказал он.

В свою очередь кандидат в депутаты от «Ата-Мекена» Тилек Токтогазиев заявил, что «три провластные партии» («Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан») не должны быть допущены к власти.

Протесты в Кыргызстане: что известно по состоянию на 6 октября

5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не смогли преодолеть семипроцентный барьер на парламентских выборах. В парламент прошли только четыре партии из 16. За депутатские мандаты в однопалатный парламент республики боролись 1,9 тыс. кандидатов, всего в парламенте 120 мест, голосование проходило на 2475 избирательных участках.

На акцию протеста вышли поддерживающие 11 не прошедших в парламент партий. Они потребовали проведения повторных выборов. Силовики начали разгонять собравшихся на площади Ала-Тоо с помощью водометов и светошумовых гранат, пострадали почти 600 человек.

В ночь на 6 октября демонстранты пошли на штурм здания Белого дома, где позднее начался пожар, и Госкомитета нацбезопасности, а также освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.

УНИАН