ФІФА покарала Канаду за шахрайство на Олімпіаді-2024

Жіноча збірна з футболу шпигувала за суперником. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) покарала зняттям очок та штрафом жіночу збірну Канади з футболу на літній Олімпіаді-2024 у Парижі.

Про це повідомив офіційний сайт організації.

Раніше біля бази жіночої збірної Нової Зеландії було затримано чоловіка, який знімав тренування команди за допомогою дрона. Ним виявився аналітик із тренерського штабу жіночої збірної Канади Джоуї Ломбарді. Також журналісти повідомляли, що футбольні збірні Канади використовували дрони ще на минулій Олімпіаді-2020 у Токіо.

На Іграх-2024 Канада обіграла Нову Зеландію з рахунком 2:1. ФІФА вирішила зняти з команди шість очок за шахрайство, а також на рік усунула від футбольної діяльності головного тренера канадок Беверлі Прістман, аналітика та асистентку з її штабу.

Також Канадську футбольну асоціацію оштрафовано на 226 тисяч доларів.

Варто зазначити, що жіноча збірна Канади ще може вийти у плей-оф, якщо у наступних двох матчах обіграє Францію та Колумбію. Канадки є чинними олімпійськими чемпіонками. // Дзеркало тижня