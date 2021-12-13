Результаты повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Определены восемь пар первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

В швейцарском Ньоне 13 декабря состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой были сформированы восемь пар плей-офф.

Борьбу за трофей на этом этапе продолжают 16 команд.

Результаты жеребьевки

«Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)

«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания)

Напомним, УЕФА проводил повторную процедуру жеребьевки, поскольку результаты первой были аннулированы из-за ряда грубых нарушений во время процедуры. // УНИАН