Українка Світоліна на характері виграла «бронзу» на Олімпіаді в Токіо

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна таки виборола медаль в індивідуальній першості на тенісному турнірі Олімпіади-2020 у Токіо.

У матчі за третє місце, що відбувся 31 липня, Світоліна обіграла Олену Рибакіну з Казахстану – 1:6, 7:6 (7:5), 6:4, повідомляє Новинарня.

Букмекери з невеликою перевагою вважали фавориткою 22-річну казахстанську тенісистку, хоча кращий рейтинг WTA має досвідченіша 26-річна Світоліна. Еліна – четверта ракетка на турнірі і шоста у світі, Олена – №№ 15 і 20 відповідно.

Наша співвітчизниця ніби непогано почала, зрівняла рахунок – 1:1, але далі в стартовій партії не змогла нав’язати боротьбу, віддавши дві свої подачі. Суперниця – уродженка Москви, яка живе в Словаччині, а представляє Казахстан – діяла гостріше, вдало приймала м’ячі ближче до лінії.

У другому сеті українка поступалася – 1:3, проте змогла переламати хід гри, зрівняла рахунок – 3:3, вела 6:5, а свій клас змогла підтвердити на тай-брейку.

Третя партія почалася знову невдало. Еліна не змогла взяти дві подачі Рибакіної та віддала свою – 0:3. Надалі Світоліна ще раз проявила себе як справжній боєць – зробила зворотний брейк, натиснула на своїй подачі – рахунок став 4:4. Ще один брейк – і вже 5:4.

Українка подавала на матч, мала сім (!) матч-болів – і 6:4. Нарешті, є перша тенісна медаль з Олімпіад в історії українського спорту!

Її приносить уродженка Одеси, яка представляє Харків і проводила нібито невдалий сезон.