WADA підозрює антидопінгове агентство України в порушенні кодексу

Над українським спортом можуть зібратися хмари.

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) звинуватило Національну антидопінгову організацію України (NADC) у порушенні кодексу організації, повідомляє її пресслужба.

У 2019 році було розпочато розслідування, яке отримало назву «Операція «Геркулес».

Як зазначається у пресрелізі, під час розслідування було зібрано докази того, що з 2012 року NADC попереджала спортсменів про майбутній допінг-контроль.

«Операція «Геркулес» виявила переконливі докази того, що NADC зв’язувалась зі спортсменами по телефону або через тренерів, щоб попросити їх з’явитися наступного дня для тестування. Наявні дані свідчать про те, що агентство часто використовувало цю практику перед важливими міжнародними змаганнями, ба більше, були випадки, коли вся національна команда була в агентстві, чекаючи на тестування», — зазначив голова відділу розслідувань WADA Гюнтер Янгер.

«Операція «Геркулес» порушила серйозні питання щодо цілісності методів тестування NADC і компетентності деяких співробітників. Ба більше, застосування такої практики вказує на серйозні організаційні недоліки в NADC», — додав Янгер.

При цьому наголошується, що «Операція «Геркулес» також розслідувала твердження про існування допінгових схем в Українській федерації легкої атлетики, але не знайшла доказів, які підтверджували б це звинувачення. // LB.ua