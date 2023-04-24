Футбольна збірна України не зніматиметься з відбору на Євро-2024

Національна збірна України з футболу продовжить свої виступи у відборі на Євро-2024, незважаючи на указ Міністерства молоді та спорту України про заборону на виступ у змаганнях, де є спортсмени з Росії чи Білорусі.

Відповідне рішення було прийнято Українською асоціацією футболу, повідомив президент організації Андрій Павелко.

Глава УАФ також зазначив, що рішенням виконкому УЄФА від 27 травня 2022 року команди з України та Білорусі будуть розводити між собою при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації.

“Збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь та чітке роз’яснення ситуації! Далі наводжу текст отриманого від Міністерства листа:

“Враховуючи рішення Виконкому Союзу Європейських футбольних асоціацій (УЄФА) від 27.05.2022 щодо розведення українських та білоруських футбольних команд при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації, виконуючи пункт 5 вищезазначеного наказу, структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноваження яких віднесено координацію розвитку футболу в країні, будуть здійснювати моніторинг участі українських команд в міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь і білоруські команди.

В разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, для вирішення питань повʼязаних з подальшою участю у змаганнях мають бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту.”

Від себе додам, що вже завтра робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини, аби проінспектувати місце для проведення навчально-тренувальних зборів команди у червні.

Також немає ніяких перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023. Тож вже у червні чекаємо на яскраві виступи команди Руслана Ротаня на полях Румунії та Грузії”, – написав Андрій Павелко на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України заборонило національним збірним України брати участь у міжнародних змаганнях, на яких виступатимуть спортсмени з Росії чи Білорусі.

У відборі на Євро-2024 з футболу збірні України виступають у різних групах: “синьо-жовті” грають у групі С, а РБ – у групі I.

Додамо, що у стартовому турі відбору на ЧЄ-2024 збірна України програла Англії з рахунком 0:2. У наступному турі “синьо-жовті” зіграють проти збірної Північної Македонії. Гра запланована на 16 червня. // УНІАН